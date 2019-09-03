ГАЗ показал микроавтобус в стиле «ГАЗели» нового поколения

Новый микроавтобус выйдет в продажу в следующем году, а пока его представили в рамках выставки Comtrans 2019.

Новая маршрутка от ГАЗ создана на шасси «ГАЗели Next», но при этом имеет дизайн в стиле «ГАЗели NN».

Новый автобус является каркасным и имеет рамную конструкцию, а еще в нем есть оригинальная усиленная рама, заниженная в центральной части.

За счет этого микроавтобус имеет низкий уровень пола и вместительную площадку в середине салона. В новой модели маршрутки помимо всего прочего применена регулируемая пневматическая подвеска, задний мост увеличенной грузоподъемности, а также тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах.

Пассажировместимость автобуса составляет 22 человека, а в базовых вариантах маршрутка способна взять 17 сидячих и 6 стоячих человек

. Возможны и другие варианты компоновки салона. В движение микроавтобус в стиле «ГАЗели» нового поколения будет приводиться трехлитровым мотором EvoTech.

Его отдача составляет 120 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 252 Нм. О стоимости новинки информации пока нет, но ГАЗ обещает сделать ее демократичной.