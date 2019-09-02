Электросамокат — плюсы и минусы правильного выбора!

На электросамокат цена сегодня варьируется в зависимости от оснащенности модели, ее мощности и количества дополнительных функций. Но стоимость электрических самокатов все еще остается меньше, чем на мопеды — ближайшую альтернативу. Безусловно, последние способны развить большую скорость или вместить пассажира. Несмотря на это, у электросамокатов также имеется немало преимуществ.

Среди основных плюсов стоит назвать:

Экономичность. Наиболее важное преимущество, т.к. заряжать электронный аккумулятор совсем не дорого, в отличие от стоимости полного бака топлива. Права. Для управления не понадобится никакой аттестации, сдачи экзаменов на права, техосмотра. Проходимость. Компактность электрических самокатов позволяет сократить дорогу, избежать пробок, подъехать точно к месту назначения.

Стоит электросамокат недорого — http://giroskutery.com.ua/electrosamokaty, а развивает скорость до 40 км/ч, что достаточно для езды на недлинные дистанции. При помощи такого рода транспорта можно свободно и быстро перемещаться из одной точки города в другую при минимуме затрат. Батареи хватает на 10-40 часов в зависимости от максимального объема заряда. На современном рынке электрического транспорта малых габаритов можно найти большое количество моделей и подобрать подходящую по стоимости и свойствам.

Современный электросамокат

Не стоит думать, что электросамокат является обычной игрушкой или развлечением. Стоимость такого устройства полностью оправдывает его функции. Существуют специальные детские самокаты с аккумулятором, предназначение которых всегда указывается в карточке товара. Но стандартные версии электрических самокатов можно без сомнения назвать полноценным транспортным средством.

Прежде чем электросамокат купить следует определиться с целью такого приобретения. Среди разнообразия выбора имеются варианты с небольшой мощностью, которые можно использовать для поездки к станции метро. Некоторые модели предназначены для более длительных дистанций. Также на расход заряда способны повлиять:

масса тела водителя;

погода;

качество дороги;

вес электросамоката.

Другим важным критерием выбора следует назвать диаметр колес. Езда по трещинам и выбоинам на маленьких колесах способна быстро привести покупку в негодность. Если планируется ездить не только по идеально ровным тротуарам, лучше остановиться на модели с колесами побольше. Учитывая подобные факторы, можно легко подобрать электросамокат подходящей стоимости.