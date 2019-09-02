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Электросамокат — плюсы и минусы правильного выбора!

Авто советы
02.09.2019 20:46
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На электросамокат цена сегодня варьируется в зависимости от оснащенности модели, ее мощности и количества дополнительных функций. Но стоимость электрических самокатов все еще остается меньше, чем на мопеды — ближайшую альтернативу. Безусловно, последние способны развить большую скорость или вместить пассажира. Несмотря на это, у электросамокатов также имеется немало преимуществ.

Среди основных плюсов стоит назвать:

  1. Экономичность. Наиболее важное преимущество, т.к. заряжать электронный аккумулятор совсем не дорого, в отличие от стоимости полного бака топлива.
  2. Права. Для управления не понадобится никакой аттестации, сдачи экзаменов на права, техосмотра.
  3. Проходимость. Компактность электрических самокатов позволяет сократить дорогу, избежать пробок, подъехать точно к месту назначения.

Стоит электросамокат недорого — http://giroskutery.com.ua/electrosamokaty, а развивает скорость до 40 км/ч, что достаточно для езды на недлинные дистанции. При помощи такого рода транспорта можно свободно и быстро перемещаться из одной точки города в другую при минимуме затрат. Батареи хватает на 10-40 часов в зависимости от максимального объема заряда. На современном рынке электрического транспорта малых габаритов можно найти большое количество моделей и подобрать подходящую по стоимости и свойствам.

Современный электросамокат

Не стоит думать, что электросамокат является обычной игрушкой или развлечением. Стоимость такого устройства полностью оправдывает его функции. Существуют специальные детские самокаты с аккумулятором, предназначение которых всегда указывается в карточке товара. Но стандартные версии электрических самокатов можно без сомнения назвать полноценным транспортным средством.

Прежде чем электросамокат купить следует определиться с целью такого приобретения. Среди разнообразия выбора имеются варианты с небольшой мощностью, которые можно использовать для поездки к станции метро. Некоторые модели предназначены для более длительных дистанций. Также на расход заряда способны повлиять:

  • масса тела водителя;
  • погода;
  • качество дороги;
  • вес электросамоката.

Другим важным критерием выбора следует назвать диаметр колес. Езда по трещинам и выбоинам на маленьких колесах способна быстро привести покупку в негодность. Если планируется ездить не только по идеально ровным тротуарам, лучше остановиться на модели с колесами побольше. Учитывая подобные факторы, можно легко подобрать электросамокат подходящей стоимости.

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