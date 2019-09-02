Компания «Газпромбанк Автолизинг» предлагает юридическим лицам оформить лизинг на легковые автомобили на выгодных индивидуальных условиях. Это возможность использовать дополнительное финансирование до 120 млн рублей для обновления или создания автопарка для бизнеса. Рассчитать параметры сделки можно онлайн с помощью лизингового калькулятора – удобно, быстро, не выходя из дома!

Лизинг легковых автомобилей для юридических лиц – это востребованная услуга и оптимальное решение, позволяющее приобрести транспорт для коммерческих целей, используя сторонние вложения. Сделка подразумевает финансовую аренду выбранной марки машины на определенный, оговоренный в договоре срок с возможностью последующего выкупа авто в собственность. Данный вид сделки имеет множество преимуществ:

сниженная налоговая нагрузка на бизнес за счет возврата НДС и уменьшения налога на прибыль;

большой выбор моделей и вариантов комплектации автомобилей известных марок от официальных дилеров по сниженным партнерским ценам;

широкий спектр продуманных предложений и подбор индивидуальных условий, в том числе оптимального автомобиля;

возможность использовать машину для целей бизнеса сразу же после внесения относительно небольшого авансового платежа;

сервисы и дополнительные опции от лизингодателя, такие как техническое обслуживание автомобиля;

рассрочка страховки, включенная в ежемесячные платежи и другие уникальные выгоды.

Компания «Газпромбанк Автолизинг» предоставляет лизинг трех уровней:

«Смарт»: до 6 млн рублей на покупку 3 единиц транспорта, на срок от 12 до 36 месяцев, с минимальным авансом 25-30 % от стоимости авто и выкупным платежом от 1000 рублей до 15 %, срок оформления – от 1 дня без анализа финансовых документов и с минимальным количеством бумаг;

«Профи»: до 24 млн рублей на срок до 60 месяцев, на приобретение автопарка в соответствии с размером финансирования, минимальный аванс – 5-15 % от стоимости авто, оформление за 3 рабочих дня;

«Ультра»: до 120 млн рублей с минимальным авансом – 10% от стоимости автомобилей, срок оформления – 5 дней.

Подобрать подходящие условия и взять машину в лизинг поможет персональный менеджер. В каталоге дилеров доступен огромный выбор моделей автомобилей высокого класса:

Audi;

BMW;

Genesis;

Hyundai;

Cadillac;

Jaguar;

Land Rover;

Kia и других.

Индивидуальные преимущества предложений от «Газпромбанк Автолизинг» – это бесплатные сервисы и консультации, прозрачные условия договора и отсутствие скрытых платежей. Вы можете настроить график выплат и при необходимости воспользоваться отсрочкой. При досрочном погашении осуществляется перерасчет процентов.

Условия финансирования можно уточнить на сайте «Газпромбанк Автолизинг» или у менеджера, позвонив по указанному телефону. Чтобы оформить лизинг, достаточно оставить онлайн-заявку.