Компания Lamborghini уже подтвердила свою участие на автосалоне во Франкфурте, но что за новинка будет представлена там до сих пор непонятно.

Ранее предполагалось, что бренд представит новое поколение Aventador, но Lamborghini распространила еще один тизер новой модели, в котором показали работу над эскизом суперкара, где проглядываются черты дизайна прототипа Terzo Millennio.

Последний был представлен в 2017 году. Можно предположить, что во Франкфурте дебютирует серийная модель концепта.

Более того, есть данные, что вместе с 12-цилиндровым двигателем будет работать электромотор. Суммарная мощность такой установки составит более 850 л.с.

Согласно опубликованному производственному плану компании, новинка без названия будет выпущена в количестве 63 экземпляров, причем стоимость одного составит порядка 2,5 млн долларов.

В любом случае все подробности будут раскрыты уже 10 сентября, когда мотор-шоу начнет работу для журналистов.