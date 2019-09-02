Стало известно, когда представят новые Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail

Согласно данным журналистов, обе модели будут представлены осенью следующего года.

Новый Nissan X-Trail в отличие от предшественника получит гибридную установку e-Power, как у Nissan Note.

Ожидается, что новый X-Trail получит серьезно обновленную внешность, где появятся новые решения от последних новинок компании.

Что касается Mitsubishi Outlander, то его также представят осенью 2020 года. Уже известно, что его внешность будет выполнена в стилистике концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, а еще он будет оснащен гибридными силовыми установками.