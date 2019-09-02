Представлен электрический купе-кроссовер Cupra Tavascan

Официальная премьера нового электрокара будет проходить в рамках Франкфуртского автосалона, который начнет свою работу в этом месяце.

Бренд Cupra уже рассекретил свой первый электромобиль, опубликовав изображения и некоторые подробности.

На мотор-шоу во Франкфурте электрическая модель будет представлен в качестве концепта с названием Tavascan.

Новинка представляет собой купеобразный кроссовер с новым дизайном бренда, который в дальнейшем будет использоваться и в других автомобилях.

В основе модели располагается платформа MEB от Volkswagen. Силовая установка будет представлена двумя электродвигателями, расположенными по одному на каждой оси.

Суммарная отдача составит 306 л.с., а разгон до первой сотни составит 6,5 секунды. Заявленный запас хода электрокара составит 450 км по циклу WLTP.