Официальная премьера нового электрокара будет проходить в рамках Франкфуртского автосалона, который начнет свою работу в этом месяце.
Представлен электрический купе-кроссовер Cupra Tavascan
02.09.2019 13:02
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Бренд Cupra уже рассекретил свой первый электромобиль, опубликовав изображения и некоторые подробности.
На мотор-шоу во Франкфурте электрическая модель будет представлен в качестве концепта с названием Tavascan.
Новинка представляет собой купеобразный кроссовер с новым дизайном бренда, который в дальнейшем будет использоваться и в других автомобилях.
В основе модели располагается платформа MEB от Volkswagen. Силовая установка будет представлена двумя электродвигателями, расположенными по одному на каждой оси.
Суммарная отдача составит 306 л.с., а разгон до первой сотни составит 6,5 секунды. Заявленный запас хода электрокара составит 450 км по циклу WLTP.
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