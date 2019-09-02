Премьера новой генерации Nissan Juke состоится уже 3 сентября, а накануне дебюта компания распространила в Сети финальный тизер.
Nissan распространил финальный тизер нового Nissan Juke
02.09.2019 12:39
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В коротком видеоролике автопроизводитель показал ключевые изменения в дизайне кроссовера, акцентируя внимание на появление двухярусной оптики, скрытых задних ручках дверей, а также контурах задних стоек крыши.
Как уже сообщалось ранее, новый Nissan Juke создан на платформе CMF-B от Renault Clio. Его моторная гамма будет представлена 1,33 и 1,5-литровыми силовыми установками.
Также ожидается появление гибридной модификации.
Также есть данные, что для кроссовера больше не будут предлагать вариатор, на смену которому придут механика или семискоростной робот.
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