Nissan распространил финальный тизер нового Nissan Juke

Премьера новой генерации Nissan Juke состоится уже 3 сентября, а накануне дебюта компания распространила в Сети финальный тизер.

В коротком видеоролике автопроизводитель показал ключевые изменения в дизайне кроссовера, акцентируя внимание на появление двухярусной оптики, скрытых задних ручках дверей, а также контурах задних стоек крыши.

Как уже сообщалось ранее, новый Nissan Juke создан на платформе CMF-B от Renault Clio. Его моторная гамма будет представлена 1,33 и 1,5-литровыми силовыми установками.

Также ожидается появление гибридной модификации.

Также есть данные, что для кроссовера больше не будут предлагать вариатор, на смену которому придут механика или семискоростной робот.