В распоряжении Kurdistan Automotive Blog оказались фотографии нового Nissan Patrol, который будет относиться к 2020 модельному году.

Фотошпионы заглянули в салон нового Nissan Patrol 2020, где оформление стало более современным с использованием нового рулевого колеса, модернизированной центральной консоли, а также новых вариантов отделки.

В экстерьере внедорожника также произошли изменения и теперь он имеет новую решетку радиатора, оптику, крышку багажника и новые бамперы.

Что касается линейки двигателей, то тут изменений не ожидается, а значит Patrol будет доступен с шести- и восьмицилиндровыми моторами с отдачей 275 и 400 л.с.

Официальная презентация модели состоится в ОАЭ, а затем премьера пройдет в США и Австралии, где Patrol носит название Armada.