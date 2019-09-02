Новую «Газель» показали до премьеры на «Комтранс»

Сегодня на выставке «Комтранс» будут представлены обновленные автомобили семейства «Газель».

За несколько часов до официальной презентации фотографии моделей оказались в Сети. Обновленный вариант «Некст» получит название «Газель NN».

Снимки автомобиля оказались в распоряжении сайта «Авто Mail.ru». В отличие от предшественника, новый «Некст» получит обновленную переднюю часть, а также ожидаются изменения в салоне.

А вот какие изменения получит Газель в конструкции станет известно позднее. На выставке, как сообщают журналисты, будет представлен бортовой грузовик «Газель NN» и каркасно-панельный микроавтобус, который получит новый дизайн.