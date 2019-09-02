К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто», опубликовавшие результаты мониторинга цен на новые автомобили в прошлом месяце.

Согласно обнародованным данным, цены на автомобили во второй половине августа изменились у 4 марок. Одной из компаний, которая подняла стоимость своих авто стала Hyundai.

В модельном ряду этого бренда большинство комплектаций моделей Solaris, Elantra и Santa Fe прибавили в цене от 2 до 20 тыс. рублей.

Еще на российском рынке стал дороже кабриолет марки MINI, который прибавил в цене 95 тыс. рублей.

У Skoda изменились ценники на модели Skoda Octavia и Octavia Combi в большую сторону на 3-66 тыс. рублей, а Kodiaq стал доступнее на 19-20 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Еще во второй половине прошлого месяца подорожал Mazda 6 на 122 тыс. рублей.