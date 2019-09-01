Автомобильные эксперты проанализировали данные по стоимости новых внедорожников на российском рынке по состоянию на начало сентября и отобрали пять моделей, которые обойдутся дешевле всего.

Так, были названы самые дешевые внедорожники в России в сентябре, а возглавляет этот рейтинг отечественная модель LADA 4×4. Стоимость автомобиля составляет 523 900 рублей минимум.

Китайский кроссовер Chery Tiggo 2, стал вторым в ТОПе. Его дилеры в России продают по цене от 673 тыс. рублей.

Третьим в списке оказался Chevrolet Niva, предлагаемый по цене от 680 тысяч рублей, причем на него действуют специальные программы и предложения, которые позволят сэкономить.

Четвертое место в рейтинге оказалось за Lifan X50 с ценником от 689 900 рублей. Замыкает пятерку самых дешевых внедорожников в России в сентябре Renault Duster. Его стоимость на рынке стартует от 719 тыс. рублей.