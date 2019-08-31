Блогер выяснил, как нагреваются автомобили с разным цветом кузова

На канале блогера под ником MikesCarInfo появилось видео, которое наглядно демонстрирует как нагреваются на солнце автомобили светлых и темных вариантов окраски кузова.

Блогер для регистрации температуры использовал тепловизор Flir ONE. В эксперименте участвовали четыре кроссовера Toyota Highlander, находящиеся на открытой площадке дилерского центра.

Как и ожидалось, больше всего нагреваются машины выкрашенные в черный цвет.

На экране тепловизора видно, что под солнцем капот кроссовера нагрелся до 159 градусов по Фаренгейту, а это около 70 градусов по Цельсию.

Белый кроссовер нагрелся до 43 градусов по Цельсию, а вот светло-коричневый на солнце смог нагреться до 64 по Цельсию. В эксперименте участвовал и серебристый кроссовер. Его температура составила 54 по Цельсию.

