Компания Chery поднялась на 26 строчек в рейтинге по качеству автомобилей — 2019 Initial Quality Study (IQS) по итогам 2019 года.

Отличные результаты показали автомобили марки сразу в нескольких сегментах. Так, например модели Chery Tiggo и электрокары Chery (NEV) оказались лучшими в своих сегментах.

Так, Tiggo2 и Tiggo3 оказались на первых строчках в сегменте компактных кроссоверов, Tiggo8 и Tiggo4 заняли четвертую строчку в сегменте среднеразмерных и компактных внедорожников, а модель Tiggo2 получила звание Award-winning Model.

Также в рейтинге электрокаров лучшей оказалась Chery New Energy, уступив только моделям NIO и BMW.