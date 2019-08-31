Известное агентство J.D. Power отметила успех китайской компании в производстве качественных автомобилей.
Chery поднялась на 26 строчек в рейтинге по качеству автомобилей
31.08.2019 20:47
36 0
Компания Chery поднялась на 26 строчек в рейтинге по качеству автомобилей — 2019 Initial Quality Study (IQS) по итогам 2019 года.
Отличные результаты показали автомобили марки сразу в нескольких сегментах. Так, например модели Chery Tiggo и электрокары Chery (NEV) оказались лучшими в своих сегментах.
Так, Tiggo2 и Tiggo3 оказались на первых строчках в сегменте компактных кроссоверов, Tiggo8 и Tiggo4 заняли четвертую строчку в сегменте среднеразмерных и компактных внедорожников, а модель Tiggo2 получила звание Award-winning Model.
Также в рейтинге электрокаров лучшей оказалась Chery New Energy, уступив только моделям NIO и BMW.
Chery привезет в РФ большой «премиальный» кроссовер Exeed TXL
Комментарииcomments powered by HyperComments