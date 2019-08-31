Российские аналитики из « Автостат Инфо » рассказали о самых востребованных на вторичном рынке автомобилях D-сегмента.

Основной для рейтинга стали данные по продажам за прошлый месяц, когда в общей сложности машин D-сегмента с пробегом было продано в количестве 30 839 штук, что на 19% меньше.

Volkswagen Passat стал лидером D-сегмента на вторичном рынке РФ с результатом 4 431 проданный экземпляр, что лучше на 0,5%.

С существенным отставанием от лидера на второй строчке оказалась японская модель Mazda 6. Таким авто с пробегом было реализовано 2 495 штук, что больше на 4%.

Третий результат у подержанного Ford Mondeo, который был перепродан в количестве 2 187 ед., что больше на 3%.

В первой пятерке располагается BMW 3-Серии и Mercedes-Benz C-Класс с результатами 2 017 и 1 986 шт.

В десятке лидеров оказались: Audi A4 — 1668 ед. (+5%), Toyota Avensis — 1432 ед. (+1%), Honda Accord — 1335 ед. (-20%), KIA Optima — 1049 ед. (+41%) и Nissan Primera — 955 ед. (-29%).