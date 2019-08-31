Nissan представил роскошный микроавтобус Nissan NV350 Caravan

Nissan представил новую комплектацию микроавтобуса NV350 Caravan, которая получила название Caravan Premium GX Urban Chrome и в ее основе лежит самая дорогая версия NV350 Caravan Premium GX.

Новинка получила большое количество хромированных элементов в экстерьере, новые колесные диски и светодиодную оптику.

Из темного хрома в микроавтобусе сделали порог на заднем бампере и радиаторную решетку. Также были установлены дополнительные аэродинамические обвесы и хромированные корпуса боковых зеркал.



Топовая комплектация оснащена комплексом безопасности Intelligent Around View Monitor. Моторная гамма осталась прежней и представлена 2,0, а также 2,5-литровыми бензиновыми моторами мощностью 130 и 147 л.с. соответственно.

Трансмиссия предлагается только автоматическая. Для самого мощного ДВС в качестве опции можно заказать систему полного привода.

В Японии Nissan NV350 Caravan Premium GX Urban Chrome оценили от 3 200 040 до 4 102 900 иен. В пересчёте это от 2 до 2,5 млн рублей.