Купе LADA Vesta представили на рендерных изображениях 

Лада Веста на российском рынке представлена в кузове седан и универсал, но дизайнеры решили представить, каким бы было купе.

Рендерные изображения купе LADA Vesta создали в портале auto.mail.ru, журналисты которого считают, что вполне возможен выпуск такого автомобиля вазовцами.

Пока в российской компании не заявляли о вероятном выпуске купе, но возможно в будущем он все-таки появится.

Предполагается, что такой автомобиль был бы востребован на рынке, а его внешность от седана будет отличаться не кардинально. Купе на рынке могло бы появится по цене более 1 млн рублей.