В Ford начали работу над новыми Ford Ka и EcoSport

О создании преемников для автомобилей Ford Ka и EcoSport стало известно журналистам Auto Esporte, которым также удалось выяснить и первые подробности.

Так, известно, что работу над новыми Ford Ka и EcoSport начали специалисты бразильского подразделения Ford. В основе автомобилей останутся те же, но доработанные платформы предшественников.

Хэтчбек и седан Ford Ka в отличие от текущих моделей получат увеличенные габариты. Их моторная гамма останется прежней, но двигателей будут немного доработаны.

Что касается EcoSport, то он также получит увеличенные габариты, а вот в линейке двигателей появится новый 1,5-литровый двигатель. Также предложат такой же агрегат, но оснащенный турбиной.

При этом двухлитровый мотор решили больше не использовать в модели. Будет у EcoSport и гибридная установка с 48-вольтовым стартер-генератором. Обе модели после смены поколений появятся в продаже в 2021 году.