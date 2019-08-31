Французский автопроизводитель опробовал свой Citroen C5 AirCross на улице Ffordd Pen Llech.
Citroen C5 AirCross спустился по самой крутой улице в мире
31.08.2019 23:08
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Она расположена в Уэльсе и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как «самая крутая улица в мире». Н
а 300 метров улицы у нее перепад 50 метров, а уклон асфальтированной улицы 37,5 градуса.
Стоит отметить, что кроссовер Citroen C5 AirCross является исключительно переднеприводным, но у него есть система контроля тяги Grip Control, которая адаптирует под конкретные ситуации систему ABS и систему стабилизации.
На российском рынке Citroen C5 AirCross стоит от 1 875 000 рублей. Для машины доступны два мотора — 150-сильный бензиновый и 180-сильный дизельный.
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