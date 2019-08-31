Citroen C5 AirCross спустился по самой крутой улице в мире

Она расположена в Уэльсе и занесена в Книгу рекордов Гиннесса как «самая крутая улица в мире». Н

а 300 метров улицы у нее перепад 50 метров, а уклон асфальтированной улицы 37,5 градуса.



Стоит отметить, что кроссовер Citroen C5 AirCross является исключительно переднеприводным, но у него есть система контроля тяги Grip Control, которая адаптирует под конкретные ситуации систему ABS и систему стабилизации.

На российском рынке Citroen C5 AirCross стоит от 1 875 000 рублей. Для машины доступны два мотора — 150-сильный бензиновый и 180-сильный дизельный.