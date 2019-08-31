О группе активистов, которые разбили машины, подготовленные для Франкфуртского автосалона, рассказали журналисты агентства Reuters.

По информации журналистов, вандалы разбили 40 подготовленных для мотор-шоу во Франкфурте авто. Этими вандалами оказались активисты группы с названием Rocks in the Gearbox («Камни в коробке передач»).

Более того, активисты заявили, что будут продолжать свои акции во время открытия автосалона. Что касается разбитых автомобилей, то большинство из них это роскошные модели, в том числе и брендом Jaguar, Land Rover и Aston Martin.

В машинах разбиты стекла, а также повреждены элементы кузова. Участники группы вооружились ломами, молотками и другими металлическими элементами.

Вандалы объяснили свое поведение тем, что мотор-шоу является мероприятием, где «пропагандируют устаревшую и убивающую климат транспортную систему».