В Сети показали кабриолет, разработанный немцами из УАЗа

Над российской машиной работали специалисты немецкой компании Baijah Automotive, которые из классического УАЗа создали кабриолет.

Модель получила название Taigah Cabrio, и в ней помимо доработанного кузова изменили подвеску и установили гидроусилитель руля.

Как пишет паблик «УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод», в салоне машины установили сиденья Recaro, гидроусилитель руля от ZF и амортизаторы Bilstein.

Также машина получила новые колесные диски и измененные бамперы. Стоит отметить, что в Германии мелкосерийное производство моделей УАЗ начали еще в начале 2000 года.