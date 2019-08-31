Над российской машиной работали специалисты немецкой компании Baijah Automotive, которые из классического УАЗа создали кабриолет.
В Сети показали кабриолет, разработанный немцами из УАЗа
31.08.2019 20:11
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Модель получила название Taigah Cabrio, и в ней помимо доработанного кузова изменили подвеску и установили гидроусилитель руля.
Как пишет паблик «УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод», в салоне машины установили сиденья Recaro, гидроусилитель руля от ZF и амортизаторы Bilstein.
Также машина получила новые колесные диски и измененные бамперы. Стоит отметить, что в Германии мелкосерийное производство моделей УАЗ начали еще в начале 2000 года.
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