Японский кроссовер оказался одним из немногих в своем сегменте, который по итогам первого полугодия продемонстрировал рост продаж.

В отчетный период Toyota RAV4 возглавил топ-5 самых популярных кроссоверов в мире и был продан в количестве5 441,6 тыс. экземпляров, улучшим результат на 8,4%.

Модель Honda CR-V стала второй по продажам в мире с результатом 381,5 тыс. шт., что на 15,5% больше. В тройке лидеров располагается немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan.

Он показал отрицательную динамику продаж на 10,7% до 370,7 тыс. проданных штук. Hyundai Tucson стал четвертым с показателем 255 тыс. экземпляров, что хуже на 10,3%.

В пятерке мировых лидеров располагается KIA Sportage, который продавался на 1,8% лучше и смог сместить Nissan Qashqai. Дилеры KIA реализовали в первом полугодии 243,4 тыс. кроссоверов Sportage.