В пресс-службе российского офиса немецкой марки рассказали о корпоративных продажах автомобилей за прошлый месяц.

Согласно обнародованным данным, Volkswagen в России наращивает корпоративные продажи.

Так, в прошлом месяце дилеры корпоративным клиентам передали 3 006 автомобилей, тогда как общие продажи марки в стране составили 8 328 ед., что на 3% меньше.

При этом рост корпоративных продаж составил 36%. Наиболее часто юридические лица приобретают Volkswagen Polo, а немного реже Tiguan и Touareg.