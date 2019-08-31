Audi продемонстрировал концепцию фонарей, которые будут показывать предупреждающие знаки.
В Audi разрабатывают новую технологию освещения
31.08.2019 19:33
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На выставке светотехники ISAL 2019, которая пройдет с 23 по 25 сентября, немецкий автопроизводитель покажет новые фонари, созданные на OLED элементах.
Фонари будут состоять из множества блоков с отдельным управлением, а это позволит создавать как индивидуальный дизайн элементов, так и управлять каждым блоком в отдельности. Такая технология получила название Audi Digital OLED.
В компании планируют на фонарях машины участника дорожного движения показывать предупреждающие знаки.
Когда Audi Digital OLED появится в серийных автомобилях неизвестно, но не исключено что дебют фонарей состоится на электрическом кроссовере Audi Q4 E-Tron.
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