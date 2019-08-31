В Audi разрабатывают новую технологию освещения

На выставке светотехники ISAL 2019, которая пройдет с 23 по 25 сентября, немецкий автопроизводитель покажет новые фонари, созданные на OLED элементах.

Фонари будут состоять из множества блоков с отдельным управлением, а это позволит создавать как индивидуальный дизайн элементов, так и управлять каждым блоком в отдельности. Такая технология получила название Audi Digital OLED.

В компании планируют на фонарях машины участника дорожного движения показывать предупреждающие знаки.

Когда Audi Digital OLED появится в серийных автомобилях неизвестно, но не исключено что дебют фонарей состоится на электрическом кроссовере Audi Q4 E-Tron.