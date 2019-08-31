В Lexus намерены выпустить преемника суперкара LFA

Lexus LFA производили в период с 2010 по 2012 год и за два эти года компания впустила 500 единиц таких автомобилей, и к тому же они до сих пор есть в продаже.

Суперкар пользуется очень низким спросом из-за высокой цены. Сейчас его можно найти в дилерских центрах по цене от 375 до 500 тысяч долларов.

Lexus LFA оснащен 4,8 V10 мощностью 560 л.с. и шестиступенчатой секвентальной автоматической коробкой.

Купе от 0 до 100 км/ч разгоняется за 3,7 сек., а максимальная скорость автомобиля составляет 325 км/ч.

В компании сейчас рассматривают возможность выпуска нового LFA, но для этого компании нужна поддержка как от поклонников марки, так и от автомобильной прессы.