Росстандарт 30 августа объявил о действии новой отзывной кампании, которую проведет в России марка Porsche.

Porsche в России отправит на сервис 138 автомобилей Cayman / Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman / 718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970), Porsche 911 (тип 991), говорится в сообщении.

Отзывными стали модели, реализованные на рынке в период с июля 2015 года по май 2017 года.

В транспортных средствах выявили блок управления Airbag с конденсатором электропитания, не соответствующий стандартам компании.

Из-за этого конденсатора есть вероятность активации подушек безопасности или преднатяжителей ремней безопасности во время движения.

При этом в случае ДТП они наоборот могут не активироваться. В рамках отзыва будет проведено обновление блока управление Airbag для обеспечения возможности обнаружения неисправного конденсатора в ходе диагностики и своевременной активации предупредительного индикатора подушек безопасности.