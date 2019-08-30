В компании решили, что принимать индивидуальные заказы на модели это в прошлом и не вписывается в новую стратегию развития бренда.
Bugatti отказывается принимать заказы на эксклюзивные модели
30.08.2019 16:20
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Как пояснили представители Bugatti, они отказываются принимать заказы на эксклюзивные модели, в том числе и по той причине, что каждая модель и без того выпускается ограниченными тиражами.
К тому же каждая новинка по-своему уникальна, а еще клиенты компании ждут свои автомобили годами, даже не опробовав их.
Ранее при разработке нового проекта Bugatti позволяла клиентам решать, какие эксклюзивные решения будут в автомобиле.
Но теперь она будет сама принимать решения, а в некоторых случаях и использовать идеи для вдохновения от клиентов.
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