Bugatti отказывается принимать заказы на эксклюзивные модели

В компании решили, что принимать индивидуальные заказы на модели это в прошлом и не вписывается в новую стратегию развития бренда.

Как пояснили представители Bugatti, они отказываются принимать заказы на эксклюзивные модели, в том числе и по той причине, что каждая модель и без того выпускается ограниченными тиражами.

К тому же каждая новинка по-своему уникальна, а еще клиенты компании ждут свои автомобили годами, даже не опробовав их.

Ранее при разработке нового проекта Bugatti позволяла клиентам решать, какие эксклюзивные решения будут в автомобиле.

Но теперь она будет сама принимать решения, а в некоторых случаях и использовать идеи для вдохновения от клиентов.