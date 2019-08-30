Руководство немецкой компании не планирует выпуск универсалов с приставкой к названию M.
BMW отказался от выпуска «заряженных» универсалов BMW M
30.08.2019 16:10
41 0
Дело в том, что спрос на производительные версии универсалов очень низкий, а на рынке все больше спросом пользуются доработанные кроссоверы.
Именно по этой причине в компании решили отказаться от выпуска «заряженных» универсалов BMW M.
Это заявление автоматически опровергает слухи о выпуске универсала М3. По поводу этого универсала представитель компании заявил, что возможно в Европе нашлись бы на него покупатели, но их было бы очень мало, чтобы получить экономическое обоснование.
В компании считают, что на сегодня кроссоверы не плохо заменяют универсалы и у них ничем не хуже внедорожные характеристики.
Комментарииcomments powered by HyperComments