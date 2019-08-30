Как известно, бренда Genesis расширит свой модельный ряд новыми моделями, среди которых окажется кроссовер, купе и как выяснилось хэтчбек.

Самым маленьким Genesis станет новый хетчбэк Mint, представленный в этом году в качестве концепта.

Оказалось, что руководство компании одобрило серийную версию этого автомобиля, но о сроках его выхода и презентации информации пока нет.

Концепт автомобиля отличался необычной системой открывания дверей, а также салоном, выполненном в минималистичном дизайне.

В компании рассказали, что решились на выпуск серийного хэтчбека благодаря поклонникам и журналистам, которые хорошо отзывались о новинке. Какие технические характеристики получит хэтчбек пока неизвестно.