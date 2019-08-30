Geely выпустит новый кроссовер на базе платформы Volvo

Речь идет о серийной версии прошлогоднего концепта Geely Icon. В китайской компании Geely решили выпустить новый кроссовер на базе платформы Volvo, созданный по мотивам концепта Geely Icon.



Анонс новой модели сопровождался публикацией тизеров, а также некоторыми подробностями о проекте.

Название нового серийного кроссовера не раскрывают, но патентные изображения, опубликованные в китайском ведомстве, показывают, что внешность будет практически идентична с концептом.

Отличаться товарный вариант будет стандартными дверьми, тогда как у прототипа они открывались против движения.

Также в модели будут установлены обычные зеркала заднего вида, а не камеры. В салоне также использовали дизайн от модели Icon.

Что касается технических данных, то в основе новинки расположится шведская платформа BMA. Его моторная гамма будет представлена полуторалитровым двигателем мощностью 177 л.с.

В дальнейшем на базе двигателя создадут гибридную установку. Системы полного привода в автомобиле не предусматривают.

Габариты кроссовера составят: 4 350/1 810/1 615 мм, колесная база – 2 640 мм. Презентация новой модели состоится в ближайшее время, а ее продажи в Китае запанированы до конца года.