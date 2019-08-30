GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км

Новинка получила название Aion LX и позиционируется как возможный конкурент Jaguar I-Pace.

GAC представил новый электрический кроссовер с запасом хода 650 км в топовом исполнении и установкой мощностью 408 л.с.

В более доступной версии с запасом хода 520 км будет предложен один электромотор мощностью 184 л.с., тогда как у топового варианта имеется два электродвигателя.

Габариты электрического кроссовера составили: 4 786/1 935/1 685 мм, расстояние между осями – 2 920 мм.

В списке оснащенности модели будет ряд современных система безопасности и помощи водителю, а в салоне установлен мультимедийный комплекс похожий на тот, что предлагает немецкая компания в Mercedes-Benz GLE.

Стоимость Aion LX варьируется от 250 000 до 350 000 юаней или от 2,33 до 3,24 млн рублей.