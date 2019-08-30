Honda показала рестайлинговый компактвэн Honda Freed

Модель теперь имеет новый передний и задний бамперы, решетку радиатора, а список оборудования пополнился новыми системами.

В частности, для автомобиля стал доступен комплекс систем безопасности Honda Sensing, в которое есть ассистент контроля расстояния до едущего впереди автомобиля, система удержания в полосе и экстренного торможения. Помимо этого, линейка Honda Freed пополнилась кросс-версией с названием Crosstar.

Этот вариант модели внешне стал похож на кроссовер, получив пластиковый обвес, а также рейлинги. Линейка двигателей представлена 1,5-литровым 131-сильным двигателем, а также гибридной установкой на базе этого же ДВС.

В ней также будет электродвигатель с отдачей 139 л.с. Для гибридной версии предложат роботизированную КП, а для обычного мотора будет вариатор. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

В продаже обновленный компактвэн и его кросс-версия появится в октябре по цене от 1 880 000 иен или 1 175 000 рублей.