Такие данные приводит портал «Китайские автомобили», ссылаясь на информацию, полученную от дилеров компании Geely.

Geely с 1 сентября может поднять цены на кроссовер Emgrand X7 на 35 тысяч рублей и в такому случае стоимость модели будет начинаться от 1 329 900 рублей.

Отмечается, что у дилеров нет информации изменится ли оснащенность автомобиля после повышения стоимости.

При это есть данные, что Emgrand X7 станет еще одной моделью марки, которая получит новую мультимедийную систему, как у кроссовера Atlas.