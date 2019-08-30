Такие данные приводит портал «Китайские автомобили», ссылаясь на информацию, полученную от дилеров компании Geely.
Geely с 1 сентября может поднять цены на кроссовер Emgrand X7
30.08.2019 13:21
49 0
Geely с 1 сентября может поднять цены на кроссовер Emgrand X7 на 35 тысяч рублей и в такому случае стоимость модели будет начинаться от 1 329 900 рублей.
Отмечается, что у дилеров нет информации изменится ли оснащенность автомобиля после повышения стоимости.
При это есть данные, что Emgrand X7 станет еще одной моделью марки, которая получит новую мультимедийную систему, как у кроссовера Atlas.
Geely до конца года привезет в РФ новый бюджетный кроссовер SX11
Комментарииcomments powered by HyperComments