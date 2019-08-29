Исследование: В России вырос спрос на мощные автомобили

Специалисты сайта «Авито» опубликовали результаты нового исследования, в котором говорится, что россияне стали чаще покупать автомобили мощностью более 250 л.с.

В частности, повышенный спрос на мощные автомобили по итогам первого полугодия наблюдался в 19 или 23 крупнейших российских городов.

Также исследование показало, что средняя стоимость мощной машины в России составляет 1,36 млн рублей, но в зависимости от города цены меняются.

Автомобили с двигателями мощностью более 250 л.с. обходятся в четыре раза дороже, чем машины с менее мощными моторами.

В Москве мощные авто в среднем оценены в 1,8 млн рублей, а в Самаре и Казани стоимость составляет 1,6 млн рублей.

Стоимость автомобилей ниже среднего по стране оказалась в Ульяновске – 900 тыс. рублей. Москва, Краснодар и Иркутск стали городами, где больше всего интересуются мощными машинами, а столица России, Краснодар и Ульяновск по итогам первого полугодия показали наибольший рост продаж таких авто.

Среди марок мощных авто самыми востребованными являются Mercedes-Benz, BMW и Toyota, а самой популярной моделью является Mercedes-Benz S-класса. На втором и третьем месте оказались BMW X5 и BMW 7-серии.