Появились первые фотографии салона нового Hyundai Creta

Новое поколение компактного кроссовера Hyundai ix25 (в РФ машина продается под именем Creta) получит цифровую панель приборов.

В Сети были опубликованы снимки салона второго поколения Hyundai ix25, которые были сделаны на сборочной линии.

Официально новый Hyundai ix25 еще не представлен, но в Китае корейская компания уже начала его производство.

«Паркетник» получил полностью новый салон, в котором стало меньше кнопок, а на центральной консоли установлен большой сенсорный экран, расположенный вертикально.

Также модель оснастят цифровой панелью приборов. В целом внешность кроссовера будет практически идентична показанному в Шанхае концепту.



Известно, что второе поколение Hyundai ix25 станет на 300 мм длиннее, на 10 мм шире, а колесная база вырастет на 20 мм.

В Китае «паркетник» будет доступен со 115-сильным 1,5-литровым мотором и 1,4-литровым 140-сильным турбомотором. Ожидается, что в 2021 году второе поколение Hyundai ix25 появится и в России, но под именем Creta.