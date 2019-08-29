Автомобиль уже попал в объективы камер фотошпионов во время тестирования.

Гибридный кроссовер Kia XCeed вывели на тесты, которые будут проходить до весны следующего года. Уже на автосалоне в Женеве ожидается его официальная презентация.

Сейчас известно, что новинка выйдет на рынок с приставкой к названию PHEV, а гибридную установку она получит от модели Niro.

В составе установки будет один электродвигатель и 1,6-литровый ДВС. В качестве трансмиссии предложат шестискоростной робот с двумя сцеплениями. Суммарная отдача установки составит 141 л.с.