Автомобиль уже попал в объективы камер фотошпионов во время тестирования.
Гибридный кроссовер Kia XCeed вывели на тесты
29.08.2019 22:17
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Гибридный кроссовер Kia XCeed вывели на тесты, которые будут проходить до весны следующего года. Уже на автосалоне в Женеве ожидается его официальная презентация.
Сейчас известно, что новинка выйдет на рынок с приставкой к названию PHEV, а гибридную установку она получит от модели Niro.
В составе установки будет один электродвигатель и 1,6-литровый ДВС. В качестве трансмиссии предложат шестискоростной робот с двумя сцеплениями. Суммарная отдача установки составит 141 л.с.
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