«Заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLB 35 представлен официально

Новое поколение кроссовера Mercedes-Benz GLB было представлено три месяца назад, и компания для него уже выпустила «заряженную» версию Mercedes-AMG GLB 35.

Сейчас немецкая компания только раскрыла характеристики новинки и показала ее внешность и интерьер.

Публичный дебют семиместного кроссовера состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. В продаже Mercedes-AMG GLB 35 появится в начале 2020 года.



Силовой агрегат для Mercedes-AMG GLB 35 позаимствован у «заряженных» A-Class и GLA, а это двухлитровый турбомотор M260 мощностью 306 л.с.

Он работает с восьмиступенчатой коробкой AMG Speedshift DCT 8G, при этом у A-Class и GLA с таким мотором используется AMG Speedshift DCT 7G.

Напомним, что в основе Mercedes-AMG GLB 35 лежит платформа, что и в A-Class и GLA.



По динамике Mercedes-AMG GLB 35 самый медленный из соплатформеников. Заявленный разгон до первой «сотни» 5,2 сек.

Хэтчбек A 35 этот спринт совершает за 4,7 секунды, а CLA 35 – 4,9 секунды. Максимальная скорость новинки, как и у других версий ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.



От обычной версии «заряженный» кроссовер отличается иным передним и задним бампером, колесными дисками, подвеской и тормозной системой.

В салоне Mercedes-AMG GLB 35 устанавливается спортивный руль AMG и кресла с улучшенной боковой поддержкой.

Предположительно, Mercedes-AMG GLB 35 в Европе будет стоить от 55 тыс. евро. Стандартная версия Mercedes-Benz GLB оценивается от 37,7 тыс. евро.