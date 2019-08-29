Mitsubishi Lancer Evo был снят с производства еще в 2017 году, но похоже это название возродят, правда это будет уже не седан.

Как стало известно зарубежным инсайдерам, возрождённый Mitsubishi Lancer Evolution может стать кроссовером.

Впрочем, учитывая, что сегмент кроссоверов и внедорожников на мировом рынке растет, вполне возможно, что компания выпустит новинку под таким названием.

По некоторым данным, такой кроссовер может получить дизайн концепта Mitsubishi e-Evolution.

Последний был показан в 2017 году и имеет полностью электрическую силовую установку, в составе которой было три электродвигателя.

Два мотора располагались на задней оси, а еще один расположили на передней. Возможно прототип кроссовера Mitsubishi Lancer Evolution покажут в этом году на мотор-шоу в Токио, а серийная версия выйдет в следующем году.