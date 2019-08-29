Эволюцию Lamborghini Aventador показали в 6-минутном видео

Компания Lamborghini опубликовала на официальном канале в Youtube шестиминутный видеоролик.

В нем автопроизводитель показал эволюцию своей модели Lamborghini Aventador, которая появилась восемь лет назад.

Помимо эволюции дизайна, компания показала сравнения мощности, стоимости и максимальной скорости.

Суперкар Lamborghini Aventador впервые дебютировал в 2011 году и тогда он был оснащен 700-сильным двигателем объёмом 6,5 литра.

Сегодня этот автомобиль остается среднемоторым полноприводным автомобилем, который приводится в движение 12-цилиндровым двигателем.

Предполагается, что данный видеоролик был опубликован, как некий анонс презентации нового поколения модели.