Компания Lamborghini опубликовала на официальном канале в Youtube шестиминутный видеоролик.
Эволюцию Lamborghini Aventador показали в 6-минутном видео
29.08.2019 22:03
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В нем автопроизводитель показал эволюцию своей модели Lamborghini Aventador, которая появилась восемь лет назад.
Помимо эволюции дизайна, компания показала сравнения мощности, стоимости и максимальной скорости.
Суперкар Lamborghini Aventador впервые дебютировал в 2011 году и тогда он был оснащен 700-сильным двигателем объёмом 6,5 литра.
Сегодня этот автомобиль остается среднемоторым полноприводным автомобилем, который приводится в движение 12-цилиндровым двигателем.
Предполагается, что данный видеоролик был опубликован, как некий анонс презентации нового поколения модели.
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