Обновленный Volkswagen T6.1 появится на рынке РФ в 2020 году

Volkswagen приступил к приему заказов на обновлённый T6.1 в версиях Transporter, Caravelle, Multivan и California.

«Живые» продажи минивэна начнутся осенью, а в 2020 году модель должна появится на российском рынке.

В Европе вэн T6.1 будет предлагаться с двухлитровым дизельным агрегатом мощностью от 90 до 199 л.с.

На российском рынке скорее всего не будут предлагать версию мотора с 90-силльной отдачей.

Обновленный минивэн Volkswagen получил цифровую панель приборов и новейшую мультимедийную систему MIB3.

Новинка для заказа доступна в переднеприводной версии, а в качестве опции предлагается и полноприводный вариант.