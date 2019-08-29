Volkswagen приступил к приему заказов на обновлённый T6.1 в версиях Transporter, Caravelle, Multivan и California.
Обновленный Volkswagen T6.1 появится на рынке РФ в 2020 году
29.08.2019 21:54
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«Живые» продажи минивэна начнутся осенью, а в 2020 году модель должна появится на российском рынке.
В Европе вэн T6.1 будет предлагаться с двухлитровым дизельным агрегатом мощностью от 90 до 199 л.с.
На российском рынке скорее всего не будут предлагать версию мотора с 90-силльной отдачей.
Обновленный минивэн Volkswagen получил цифровую панель приборов и новейшую мультимедийную систему MIB3.
Новинка для заказа доступна в переднеприводной версии, а в качестве опции предлагается и полноприводный вариант.
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