Hyundai выпустит свой первый компактвэн в 2021 году

Hyundai постоянно расширяет свой модельный ряд, но в данный момент у нее нет компактвэна.

Индийской подразделение компании приступило к разработке новой модели, которая будет построена на недавно представленном кроссовере Venue.

Новая модель на индийском рынке выйдет в 2021 году, пишет издание Financialexpress. Других данных про компактвэн пока нет.

В Индии Venue предлагается с 1,2-литровым мотором мощностью 83 л.с. и литровым турбомотором с 90-сильной отдачей.

Скорее всего моторная гамма в компактвэне будет идентична Venue, а вот внешность будущей модели могут позаимствовать у концепта Hexa Space. Он был представлен в Нью-Дели еще в 2012 году.