Новый Renault Arkana уже появился в российском каршеринге

Новый купеобразный кроссовер Renault Arkana поступил в каршеринговую компанию «Аренда Авто».

Машины предлагают в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар.

Клиентам для краткострочной аренды предлагают Renault Arkana в комплектации Edition One.

Это самая дорогая на рынке версия, в которой установлена премиальная акустическая система Bose, камера кругового обзора, система мониторинга слепых зон и новый 1,3-литровый турбомотор мощностью 150 л.с.

Renault Arkana Edition One оценивается в 1 524 000 рублей. Базовая комплектация кроссовера стоит 1 015 000 рублей