Самые доходные автомобили были названы аналитиками «АвтостатИнфо» за период январь-июль 2019 года.



В отчетный период оборот рынка новых легковушек составил 1,2 трлн рублей. LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России.

Модель была продана в количестве 63 107 экземпляров на сумму 44,9 млрд рублей. Вторым в этом списке оказался «Киа Рио» с результатом 44 млрд рублей и объёмом продаж 48 582 ед.

Третьим самым доходным автомобилем оказался кроссовер Hyundai Creta. Таким автомобилей было реализовано 37 526 штук на сумму 42,5 млрд рублей.

Toyota Camry и Volkswagen Tiguan расположились на четвертом и пятом месте соответственно с показателем 33,5 млрд (18 351 ед.) и 33,0 млрд (17 970 шт.).

В десятке рейтинга по доходности оказались следующие модели: Toyota RAV4 — 30 млрд (16 469 ед.), KIA Sportage — 29 млрд (17 546 ед.), Hyundai Solaris — 28,6 млрд (32 007 ед.), Volkswagen Polo — 24 млрд (29 928 ед.) и Toyota Land Cruiser — 24 млрд рублей (7545 ед.).