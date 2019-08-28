Новый гиперкар от Lamborghini представили на свежем рендере

Менее недели назад Lamborghini официально анонсировала абсолютно новую модель гиперкара, опубликовав тизерное изображение.



Что это будет за модель, а также какое название она получит пока неизвестно, но автомобильные дизайнеры решили показать свое видение модели.

Они предположили, что новинка может быть выполнена в стиле концепта Lamborghini Terzo Millennio, представленного в 2017 году.

В результате у свободных художников получился гиперкар с футуристичным дизайном и смелыми дизайнерскими решениями.

Такая версия модели далека от серийной, но в целом ее рендеры получились интересными. Можно предположить, что «грядёт что-то новое», это будет концепт нового гиперкара.

Можно было бы предположить, что новинкой станет преемник Aventador, но его выпуск запланирован на 2024 год.

Напомним, ранее компания опубликовала тизер, который подписала: «Грядет кое-что новое. Просто откройте глаза для будущего».