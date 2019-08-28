Кроссовер в стиле Ford Mustang показали на новых рендерах

Недавно тестовый прототип нового кроссовера, который выполнят в стиле Ford Mustang, снова попал в объективы камер.

Шпионские снимки тестового прототипа и стали основной для создания новых рендерных изображений, на которых показали достаточно интересный и яркий кроссовер.

Предсерийный вариант нового кроссовера должен быть представлен в ноябре. Предполагается, что его дебют будет проходить в рамках автошоу в Лос-Анджелесе.

Новинка носит рабочее называние Mach E, а вот какое название получит серийная версия пока неизвестно.

Уже известно, что американский кроссовер будет оснащен полностью электрической силовой установкой с запасом хода около 500 км. Серийная версия этой модели будет представлена только в следующем году.