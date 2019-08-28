Новый Volkswagen Golf предстал на официальной фотографии

Немецкая компания опубликовала официальную фотографию, на которой представлен хэтчбек Volkswagen Golf нового поколения в ливрее.



Последняя практически не скрывает дизайн автомобиля. В компании подогревают интерес к новинке и вместе со снимком сообщили, что Volkswagen Golf проходит финальные тесты.

Дебют новинки состоится скоро, при этом в компании не говорят, что премьера состоится во Франкфурте. Вероятно компания проведет презентацию в рамках специального мероприятия, а позже может показать Golf и на мотор-шоу.

Стоит обратить внимание, что на снимке у хэтчбека отсутствует логотип и это не случайно, ведь он, а также электрический VW ID.3 станут первыми, которые получат измененный логотип бренда, анонсированный ранее. Серийную сборку Volkswagen Golf организуют на предприятии Вольфсбурге.

Как сообщается, общие инвестиции в разработку новой генерации автомобиля составят 1,8 млрд евро и ещё потребуется около 3 млрд евро для организации производства.

Как ранее сообщалось, в основе Volkswagen Golf будет лежать масштабируемая платформа MQB, за счет которой машина станет легче от 35 до 70 кг в зависимости от версии.

Под капотом модели будут устанавливать 1,5-литровые дизельные и бензиновые турбомоторы. Появится и гибридная версия хэтчбека с возможностью подзарядки от бытовой розетки.