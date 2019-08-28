Тестовый прототип универсала неожиданно заметили во время тестирования, но чтобы на нем заметить изменения придется присматриваться.

Volvo слегка обновит универсал Volvo V90 в рамках планового рестайлинга. Автомобиль был представлен еще в 2016 году и уже пришло время для небольшого обновления.

Судя по шпионским фото, универсал получит слегка измененный передний и задний бамперы, обновленные противотуманные фары, а также измененную графику задних фонарей.

В салоне серьезных изменений также не ожидается. Что касается технической части, то тут вероятно компания в Volvo V90 применит новую систему рекуперации, которая уже представлена в кроссовере.

Линейка двигателей может пополнится новыми гибридными установками, а список оборудования – новыми системами безопасности и помощи водителю.