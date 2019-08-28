Американская компания скоро расширит модельный ряд своих кроссоверов за счет новой модели, название которой будет Adventurer или Scout.

Ford вывел на тесты маленькую копию внедорожника Bronco. Дело в том, что тестовый прототип новой модели имеет дизайн, похожий на Bronco.

Есть информация, что в основе кроссовера расположится платформа от модели Escape. Новому кроссоверу приписывают независимую подвеску, а также несущий кузов.

Моторная гамма автомобиля, как ожидается, будет представлена 1,5 и 2,0-литровыми установками мощностью 180 и 250 л.с.

Что касается возрожденного Ford Bronco, то он на рынок выйдет в следующем году. Недавно сообщалось, что этот внедорожник может получить съемные двери.