Две автомобильные компании объединились и будут совместно заниматься разработкой беспилотных технологий.

Компании Toyota и Suzuki создали альянс, о чем было объявлено официально. Альянс создали путем приобретения миноритарных пакетов акций друг друга.

Стоит отметить, что о создании альянса компании заявили еще в 2016 году, когда даже был представлен и план по сотрудничеству.

Целью нового альянса становится продвижение перспективных технологий, их разработка, а также создание новых беспилотных систем.

Стоит отметить, что Toyota и Suzuki не первые автопроизводители, которые объединились ради беспилотных технологий.