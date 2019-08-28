Названы марки-лидеры по объему импорта легковых автомобилей в РФ

Данные были обнародованы по показателям импорта автомобилей за первое полугодие.

Отчетные данные, а также рейтинг марок-лидеров были опубликованы аналитиками «Автостат».

Так, стало известно, что среди марок лидером по объему импорта легковых автомобилей в РФ стала компания Toyota, которая привезла в первом полугодии 21,7 тыс. авто.

Доля компании в общем импорте легковых автомобилей в отчетный период составила 19%. Немецкая компания Mercedes-Benz оказалась на второй строчке с результатом 19,2 тыс. ввезенных машин.

Баварская марка BMW стала третье с показателем 10,9 тыс. ед., а в тройку лидеров вошел премиальный бренд Lexus, который привез в нашу страну 10,4 тыс. ед. своих авто.

В пятерке лидеров расположились автомобили Audi – 6,6 тыс. ед. Шестое и седьмое место оказалось за Volkswagen (6,5 тыс. ед.) и Land Rover (5,2 тыс. ед.), а в десятке марок-лидеров по объему импорта легковых автомобилей в РФ оказались еще Mitsubishi (4,6 тыс. ед.), Volvo (4,6 тыс. ед.) и Subaru (4,2 тыс. ед.).