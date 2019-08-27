Автомобили Toyota в России подешевели на 400 000 рублей

Toyota снизила цены на свои автомобили до 400 тысяч рублей, но такая скидка действует только на Toyota Land Cruiser, тогда как скидка для других моделей меньше.

Как пишет «Автовзгляд», скидки на машины японской марки действуют, если только воспользоваться программой трейд-ин. В других случаях клиент платит полную стоимость автомобиля.

Больше всего получится сэкономить на покупке Toyota Land Cruiser, так как по трейд-ин выгода составляет 350 тыс. рублей и еще 50 тыс. может предоставить скидку дилерский центр марки.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado также входит в программу, но выгода составляет 300 тыс. рублей.

За седаны компания дает меньше скидку. Так, Toyota Camry по программе трейд-ин становится дешевле на 200 тыс. рублей, а Corolla на 175 тыс. рублей.

Еще спецпредложения действуют на кроссовер C-HR и RAV4. Напомним, в России скоро появится новое поколение RAV4.