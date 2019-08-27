Toyota снизила цены на свои автомобили до 400 тысяч рублей, но такая скидка действует только на Toyota Land Cruiser, тогда как скидка для других моделей меньше.
Автомобили Toyota в России подешевели на 400 000 рублей
27.08.2019 20:41
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Как пишет «Автовзгляд», скидки на машины японской марки действуют, если только воспользоваться программой трейд-ин. В других случаях клиент платит полную стоимость автомобиля.
Больше всего получится сэкономить на покупке Toyota Land Cruiser, так как по трейд-ин выгода составляет 350 тыс. рублей и еще 50 тыс. может предоставить скидку дилерский центр марки.
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado также входит в программу, но выгода составляет 300 тыс. рублей.
За седаны компания дает меньше скидку. Так, Toyota Camry по программе трейд-ин становится дешевле на 200 тыс. рублей, а Corolla на 175 тыс. рублей.
Еще спецпредложения действуют на кроссовер C-HR и RAV4. Напомним, в России скоро появится новое поколение RAV4.
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